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Петербургу из федерального бюджета выделили более 2 млрд на строительство школ

Часть школ планируется построить за счет инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении федеральных средств на реализацию проектов по строительству новых школ в регионах. На эти цели Петербургу выделяется более 2 млрд рублей на 2022 и 2023 год, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

"На 2022 год Санкт-Петербургу выделено 1,2 млрд рублей, на 2023 год - 895,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за счет адресно-инвестиционной программы в 2022 году в Петербурге планируется ввести в строй пять школ, четыре школы планируется построить с участием инвесторов.

"Город ведет планомерную работу, чтобы свести к минимуму дефицит социальных объектов, школ в том числе. С 2019 года мы не выдаем разрешения на строительство без гарантии обеспеченности социальной инфраструктурой", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

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