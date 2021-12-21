Дума приняла в I чтении проект об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов.

Согласно документу эксперимент продлится с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2028 года включительно. Как отмечают авторы инициативы, цель эксперимента - достижение углеродной нейтральности на территории субъекта РФ. Предполагается, что Сахалинская область достигнет цели эксперимента до конца 2025 года. При этом законопроект позволяет распространить эксперимент и на другие регионы.

"В ходе эксперимента на практике будет осуществлена проверка методов и инструментов углеродного регулирования, механизмов создания условий для внедрения технологий сокращения выбросов и повышения поглощения парниковых газов, отработана методология формирования системы верификации, учета выбросов и поглощения парниковых газов, а также заложены предпосылки для международного признания отечественных подходов", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Для достижения цели эксперимента на уровне субъекта РФ предлагается проводить инвентаризацию выбросов и поглощений парниковых газов. Кроме того, эксперимент также вводит квотирование выбросов парниковых газов и обязывает региональные регулируемые организации соблюдать установленную квоту.

Кроме того, инициатива обязывает компании представлять более широкую (по сравнению с федеральным уровнем) углеродную отчетность, а также определяет размер квот. Для определения размера квоты предлагается использовать верифицированные сведения о выбросах парниковых газов компании, при этом предполагается, что квоты будут устанавливаться ежегодно. Согласно законопроекту при установлении размера квоты будут учитываться баланс выбросов и поглощений парниковых газов на территории участника эксперимента и необходимый для достижения цели эксперимента темп сокращения выбросов парниковых газов.