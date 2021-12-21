{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Ивановской области подросткам разрешили посещение торговых центров без родителей

Им было запрещено ходить в ТЦ в одиночку с 25 октября

ТАСС, 21 декабря. Власти Ивановской области разрешили подросткам посещать торговые центры без сопровождения родителей. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства области, где размещен указ главы региона Станислава Воскресенского.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Посещение торговых центров в Ивановской области было запрещено подросткам с 25 октября, когда в регионе зафиксировали рост заболеваемости COVID-19.

"[Разрешается] вход лиц, не достигших возраста 18 лет, в торговые центры, торгово-развлекательные комплексы без сопровождения родителей (законных представителей), за исключением периода нахождения указанных лиц в помещениях кинотеатров, детских игровых комнат и трех детских развлекательных центров, расположенных на территории торгового центра, торгово-развлекательного комплекса", - говорится в тексте указа.

С 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в образовательных учреждениях для детей все виды лагерей дневного пребывания должны быть организованы в дистанционном формате. Также в указе сообщается, что в регионе разрешены матчи турниров профессиональных спортивных лиг и их молодежных составов, физкультурных и спортивных мероприятий всероссийского, межрегионального, регионального и муниципального уровня, включенных в календарные планы департамента спорта Ивановской области на 2021-2022 годы. Кроме того, в регионе разрешили возобновить конгрессные, образовательные мероприятий до 250 участников, а также общие собрания собственников жилых помещений, но при предъявлении QR-кода, других документов о вакцинации или теста на ковид, сданного не позднее 48 часов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 66 229 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 56 153 человека, 2 384 пациента умерли. В Ивановской области вакцинировано 452 068 человек, из них дважды - 425 717, коллективный иммунитет составляет 45,2%.

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав СергеевичПандемия COVID-19
Минюст в четвертый раз просит Адвокатскую палату лишить статуса адвоката Павлова
В качестве обоснования своих требований ведомство указало, что в 2021 году он 16 раз не явился на следственные действия по делу Ивана Сафронова, чем "фактически отказался от принятой на себя обязанности по его защите"
Читать полностью