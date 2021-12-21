В обновление оборудования курганских больниц за 1,5 года вложили 3 млрд рублей

ТАСС, 21 декабря. Оборудование в медучреждениях Курганской области обновили на более чем 3 млрд рублей за 1,5 года, в том числе закупили дорогостоящую технику - КТ и МРТ. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"Только по оборудованию мы за последние 1,5 года более 3 млрд рублей потратили. Это три МРТ поставлено в субъекте, это десять КТ сейчас работают, это почти две сотни ИВЛ, десятки флюорографов, маммографов, рентгенов, огромное количество УЗИ-аппаратов, это огромное количество кислородных решений. Новые ставим установки по получению жидкого кислорода - пять штук (одну уже поставили, четыре еще монтируем с переходом на 2022 год), более 150 млн рублей только на эти установки", - поделился Шумков, отметив, что это очень значительные для региона вложения.

Он уточнил, что также больницы региона в течение порядка трех лет получили 80 автомобилей скорой медицинской помощи, 101 машину неотложной помощи. Таким образом, парк санитарного транспорта обновлен на 86%, пояснили в правительстве области. За три года отремонтировали 170 объектов здравоохранения на сумму 1,6 млрд рублей, ввели в эксплуатацию 32 модульных фельдшерско-акушерских пункта.