В магазинах Петербурга 70% образцов колбасных изделий не соответствуют ГОСТу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Последняя проверка "Общественного контроля" перед новогодними праздниками показала, что 70% проверенных образцов колбасных изделий в продуктовых магазинах Петербурга не соответствуют требованиям Межгосударственного стандарта (ГОСТ), а каждый второй образец рыбного филе не соответствует нормам микробиологической безопасности. Об этом на пресс-конференции журналистам во вторник рассказал председатель Петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий.

"70% сосисок, которые изготавливаются по одному и тому же ГОСТу вместе с вареной колбасой, не соответствуют требованиям ГОСТ, это семь из 10 проверенных образцов, что на 60% больше, чем в прошлом году", - сказал он.

Вишневецкий добавил, что среди недобросовестных компаний оказались: "Великолукский мясокомбинат", "Черкизово", "Велком", "Рублевский", "Атяшево", "МДБ", "Великоновгородский мясной двор". Мясо птицы вместо говядины и свинины обнаружили в шести образцах сосисок этих производителей из 10 проверенных. Кроме того, обнаружили коллагеновый животный белок, клетчатку и крахмал. Как утверждает Вишневецкий, изготовители вводят в заблуждение потребителей, указывая на упаковке маркировку ГОСТ, в то время как по стандарту изготовлены только некоторые компоненты продукта, но не он сам.

Проблема кроется в пандемии

По мнению эксперта, во многом пандемия спровоцировала значительный рост количества некачественных и поддельных продовольственных товаров в розничных сетях. Говядина и свинина стали дороже, в результате чего производитель начал экономить на сырье. Теперь каждый второй продукт на полке магазина с маркировкой ГОСТ не соответствует требованиям государственного стандарта.

Проверка мясных консервов показала, что все 10 образцов, участвовавших в исследовании, в ценовой категории до 600 рублей не соответствуют требованиям стандарта, многие из них оказались фальсифицированными. В 2021 году эксперты не нашли ни одной упаковки пельменей в Петербурге по ГОСТу. Даже те, что в 2020 году были выпущены в соответствии с ГОСТ, в 2021 году оказались произведены по ТУ, в них обнаружили растительные волокна и каррагинан. Проверили и пресервы из рыбы - основного ингредиента для приготовления популярного блюда "Сельдь под шубой". "Это филе сельди, нарезанное кусочками в пластиковой упаковке. Проверка показала, что каждый второй образец (50%) не соответствует требованиям микробиологии. Более того отдельные образцы, приобретенные в супермаркете, содержали в 500 раз больше плесеней, чем допускает норма, в отдельных образцах массовая доля рыбы занижена в 1,5 раза", - сказал председатель Петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий.

"Общественный контроль" также проверил готовую кулинарную продукцию в магазинах Петербурга. Согласно результатам экспертизы 2020 года, 90% образцов салата "Сельдь под шубой" не соответствовали требованиям микробиологической безопасности продукта. В 2021 году общественники проверили салат "Оливье", результаты анализа показали, что 80% образцов также не соответствуют норме - в шести из 10 обнаружили бактерии группы кишечных палочек. Вишневецкий рекомендовал покупателям не рисковать своим здоровьем и готовить новогодние салаты в домашних условиях.