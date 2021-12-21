Освобожденный из-под стражи в США россиянин Олег Никитин вернулся в Россию

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россиянин Олег Никитин, признавший вину в сговоре с целью нарушения введенных Вашингтоном в отношении России санкций на поставки некоторых видов оборудования, вернулся из США на Родину. Об этом во вторник журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня после двух лет борьбы рейс "Аэрофлота" доставил Олега Никитина на Родину. Он первый раз за два года обнял своих жену и детей на родной земле", - сказала она. "Огромная роль в осуществлении заветной мечты семьи Никитиных принадлежит МИД России и российским спецслужбам. Благодарю российские компетентные органы за блестящую работу. Россия своих не бросает", - добавила Москалькова.

Она напомнила, что в 2019 году к ней на личный прием пришли жена и сын Никитина. "Родственники на приеме рассказали об изощренных методах американского следствия и ужасных условиях, в которых находился Олег. <...> Я обращалась в защиту Олега Никитина с многочисленными ходатайствами, заявлениями, просьбами в различные международные органы, демонстрируя международному правозащитному сообществу безжалостный и политически мотивированный механизм жерновов американского правосудия", - отметила Москалькова.

О предъявлении обвинений директору российской компании "КС инжиниринг" Никитину власти США объявили в декабре 2019 года. По версии прокуратуры, россиянин вступил в сговор, чтобы "обойти торговые санкции США, которые запрещают экспорт оборудования" в ряд других стран. Как полагает американская сторона, такие поставки могут нанести ущерб национальной безопасности США. Россиянин якобы намеревался приобрести "силовую турбину у производителя в США примерно за $17,3 млн". Как утверждала прокуратура, "российская компания намеревалась использовать турбину на российской арктической платформе для глубоководного бурения".

В марте Никитин признал вину. Ему грозило тюремное заключение продолжительностью до пяти лет, а также "значительные штрафы и компенсации". Никитин был приговорен к 28 месяцам лишения свободы, что равнялось тому сроку, который он уже отсидел в тюрьме в ожидании судебного решения. Также судья подписал указ о депортации.