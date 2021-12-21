Темы демографии и соцгарантий станут главными для комитета СФ по соцполитике в 2022 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пенсионное обеспечение, социальные гарантии, выплаты семьям с детьми, помощь при орфанных заболеваниях станут главными темами в работе комитета Совета Федерации по социальной политике в следующем году. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщила председатель комитета Инна Святенко.

"Актуальными [темами для комитета] станут в следующем году пенсионное обеспечение, социальные гарантии. С Минтрудом мы также будем работать вместе и активно над темой [социальных] выплат", - сказала Святенко.

Кроме того, комитет продолжит работу по обеспечению жильем детей-сирот и по поддержке будущих родителей. "Есть целый ряд предложений, связанных с обязательным страхованием в случае с временной нетрудоспособностью в связи с материнством. То есть появляются новые формы помощи со стороны государства именно мамам, которые имеют маленьких детей", - сказала Святенко.

Кроме того, по ее словам, комитет в этом году уделял много внимания орфанным заболеваниям. "Мы очень активно работаем с фондом "Круг добра", следим за методикой работы. Это совершенно новые для России инструменты, но они дали реальную помощь детям, которые никогда бы не могли рассчитывать на помощь [в приобретении] настолько дорогостоящих препаратов от ряда орфанных заболеваний", - сказала Святенко. По ее словам, для стабильной и успешной работы фонда надо будет менять законодательство не только РФ, но и Таможенного союза. "Мы активно ведем сейчас эту работу, консультируемся с экспертным советом фонда, потому что они только запускают механизмы, которые требуют и новых нормативов", - сказала сенатор. По словам Святенко, комитет в 2022 году будет уделять внимание и реабилитации людей, переболевших коронавирусной инфекцией.

Итоги осенней сессии

Как сообщила ТАСС вице-спикер Совфеда Галина Карелова, за 2021 год состоялось 19 заседаний комитета по социальной политике, были подготовлены и рассмотрены более 100 федеральных законов.

"Многие одобренные в течение года законы направлены на выполнение важнейших социальных задач, озвученных в послании президента РФ 21 апреля этого года, в том числе на поддержку семей с детьми и беременных женщин, на предоставление государственной поддержки в формате социального казначейства, на совершенствование системы занятости населения и повышения трудовых гарантий, а также на увеличение минимального размера оплаты труда", - сказала вице-спикер.

Карелова напомнила, что сенаторами совместно с депутатами Госдумы были внесены поправки в федеральный бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В частности, отметила она, были заложены дополнительные 1,46 млрд рублей на программу долговременного ухода за пожилыми, 6,9 млрд рублей выделили на обеспечение ВИЧ-инфицированных жизненно необходимыми лекарствами, 1,29 млрд рублей - на хранение и транспортировку донорской крови. Кроме того, дополнительно было выделено 6,73 млрд рублей на обеспечение людей с ограниченными возможностями жильем, 1,65 млрд рублей получили НКО, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского общества и патриотического воспитания.