Путин исполнил желание 14-летнего школьника из Подмосковья

НОВО-ОГАРЕВО, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин исполнил мечту 14-летнего Марка Кобленева, организовав его обучение игре на гитаре, а заодно пообещал подумать об улучшении жилищных условий многодетной семьи из Подмосковья, у которых гостят Марк с матерью.

В начале декабря глава государства присоединился к всероссийской акции "Елка желаний", чтобы исполнить мечты нескольких детей. Одним из них стал Марк Кобленев из Раменского района Московской области, который очень хотел научиться играть на гитаре. Для него была организована поездка в музыкальную академию Игоря Крутого. После экскурсии по академии Марку позвонил президент.

Мальчик во время разговора с Путиным держал в руках инструмент, который ему подарили. "Нравится?" - спросил о впечатлениях мальчика Путин. "Да! Спасибо!" - заверил Марк. Он рассказал президенту о мастер-классе, на котором получил первые навыки игры на гитаре. Глава государства также поинтересовался музыкальными пристрастиями школьника. Оказалось, что ему нравятся Владимир Высоцкий и Виктор Цой.

Расспрашивая, как Марк планирует дальше учиться игре на гитаре, Путин узнал, что сейчас семья мальчика живет в Раменском районе Московской области, и недалеко есть музыкальная школа. "Ты хочешь туда ходить? Давай организуем это", - предложил президент. "А мне уже сертификат подарили", - похвалился мальчик. "Я тебя поздравляю, это подарок на Новый год", - объяснил Путин.

Он также решил пообщаться с матерью Марка, которая во время разговора с главой государства не могла сдержать слез. Президент узнал, есть ли у нее работа, нравится ли она, где живет сейчас семья. Женщина призналась, что, "конечно, зарплата не устраивает". "Но ничего, как-то живем", - поделилась она с главой государства. Она сообщила, что сейчас они с сыном живут у знакомых - Анастасии и Ярослава, "они многодетная семья, они нас пустили сейчас пожить в дом к себе". "А сколько у них детей?" - спросил Путин и узнал, что скоро у многодетных родителей появится уже седьмой ребенок. "Ничего себе!" - порадовался президент. "Скоро Новый год, многодетной семье тоже нужно помочь, как и вам, я думаю, чтобы у вас тоже были нормальные условия. Я с губернатором поговорю, подумаем, что можно сделать", - пообещал Путин.

Президент поздравил Марка и всех его близких с наступающим Новым годом. "У тебя все получится!" - обратился он к школьнику.

"Елка желаний"

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет. Участие в акции также могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни.

Президент РФ 5 декабря в ходе вручения премии "Мы вместе" по видеосвязи с помощью ведущего церемонии снял с установленной на сцене в "Манеже" елки три открытки с желаниями. Помимо желания Марка, президент исполнил и мечту 13-летней Татьяны Троценко, которая побывала в Мариинском театре на "Лебедином озере". До нового года должна исполниться и мечта пятилетнего Осора Аюшеева из Улан-Удэ, который хочет попробовать себя в роли пожарного.