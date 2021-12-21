Загрязненную реку в Тюменской области очистят после ремонта гидротехнического сооружения

ТЮМЕНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Реку Ушаковку, загрязненную стоками в Тюменском районе Тюменской области, очистят после ремонта гидротехнического сооружения. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор региона Александр Моор во время прямой линии.

"Расчистка реки Ушаковки находится у нас на контроле департамента недропользования и экологии. В этом году там выполнили отбор проб воды и донных отложений. Сейчас администрация Переваловского муниципального образования занимается ремонтом и восстановлением гидротехнического сооружения. После того, как оно будет восстановлено, можно будет приступить в проведению мероприятий по очистке реки", - сказал Моор.

Как добавил Моор, многие годы река Ушаковка загрязнялась стоками поселка Молодежный. В 2020 году слив в реку прекратился, но все загрязнения остались в водоеме в виде осадка на дне и берегах, из-за чего возникла необходимость провести рекультивацию и очистку водоема.

Свыше 1,3 тыс. вопросов поступило на прямую линию с губернатором Тюменской области Александром Моором. Чаще всего жители области поднимают темы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, благоустройства, социального обслуживания и защиты, а также новой коронавирусной инфекции.