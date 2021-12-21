Курганские власти направят более 220 млн рублей на допоборудование аналога "Сириуса"

ТАСС, 21 декабря. Власти Курганской области направят более 220 млн рублей в 2022 году на приобретение дополнительного современного оборудования для регионального аналога "Сириуса" - центра для одаренных детей в селе Чумляк под Курганом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"Более 220 млн рублей в 2022 году направят на приобретение современного оборудования для Комплекса отдыха и развития, который по инициативе губернатора Вадима Шумкова создан в Чумляке", - говорится в сообщении.

Для центра приобретут оборудование для тренировок по футболу, хоккею, лыжам, единоборствам, для музыкальных и хореографических занятий. Также новое оборудование позволит детям получать знания в различных научных областях, в том числе физике, химии и математике.

На базе комплекса отдыха и развития будут созданы современные условия для подготовки детей по трем профилям - науки, спорта и искусства.

В пресс-службе добавили, что за лето в центре отдохнули более тысячи детей. Также в новогодние каникулы он готовится принять курганцев на интеллектуальную и спортивную смены.