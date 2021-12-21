В Думе создали рабочую группу по вопросу административной ответственности за опасную езду

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам создать рабочую группу во главе с вице-спикером нижней палаты Ириной Яровой, чтобы проработать в том числе вопрос административной ответственности для водителей за опасную езду.

"Нилов Ярослав Евгеньевич предложил продолжить работу над законопроектом об административной ответственности за опасное вождение, учитывая, что этот вопрос актуален", - обратился Володин к депутатам во вторник на пленарном заседании.

Он попросил главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова обеспечить, чтобы в феврале соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях были внесены для рассмотрения палатой.

"Договоримся, что создаем рабочую группу во главе с Ириной Анатольевной Яровой. <…> Проработаем вопросы и штрафстоянок, и, если такое решение будет принято, конфискации автомобиля, на котором совершаются противоправные действия", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что из-за опасных действий лихачей на дорогах гибнут люди. "Мы с вами должны сделать все для того, чтобы защитить здоровье граждан, защитить жизнь людей. Поэтому давайте искать решения", - сказал Володин, обращаясь к депутатам.