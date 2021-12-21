"Омикрон" доминирует в США, Британии, Ирландии и стремительно распространяется в Европе

Власти нескольких государств уже объявили о значительном ужесточении санитарных ограничений и не исключают перехода к полному карантину, как уже произошло в Нидерландах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает активно распространяться в Северной Америке и ряде европейских государств. В США он уже стал доминирующим, о его стремительной распространении сообщают власти Канады и нескольких стран Европы. На этом фоне власти нескольких государств уже объявили о значительном ужесточении санитарных ограничений и не исключают перехода к полному карантину, как уже произошло в Нидерландах. ТАСС разбирался, как "омикрон" повлиял на эпидобстановку в различных странах. США и Канада Омикрон-штамм стал доминирующим в США, на него приходится около трех четвертей случаев заражения в стране, свидетельствуют данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

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Доля преобладавшего прежде дельта-варианта снизилась до 26,6%, на другие приходятся лишь десятые доли процента. Неделей ранее доля "дельты" среди инфицированных в США составляла 87%, а на "омикрон" приходилось лишь 12,6% случаев. Зафиксирован и первый летальный исход от заражения новым штаммом, умерший пациент - мужчина в возрасте около 50 лет из штата Техас, он не проходил вакцинацию и испытывал проблемы со здоровьем. Более 10,6 тыс. случаев заражения за сутки было выявлено в Канаде, что стало самым высоким показателем за пандемию. Ранее он не поднимался выше 9 тыс. Причиной такого резкого скачка стало стремительное распространение в Канаде омикрон-штамма. В связи с этим власти канадских регионов серьезно ужесточили карантинные ограничения. Как правило, они касаются снижения на 50% вместимости ресторанов, спортзалов, культурно-развлекательных учреждений и спортивных арен. Самые жесткие ограничения пока введены в Квебеке, где местные власти в понедельник объявили, что с 20 декабря школьники раньше времени уходят на зимние каникулы, которые продлятся минимум до 10 января. Кроме того, все госслужащие, у которых есть такая возможность, обязаны работать из дома. Заведениям общепита разрешено работать только до 22:00. Закрыты все спортивные и другие детские секции.

' ТАСС/Ruptly/Reuters'

Где доминирует "Омикрон" уже стал доминирующим в Великобритании: по данным Минздрава, на него приходится около 60% новых заражений. В стране ежедневно выявляют уже около 80-90 тыс. случаев заражения, при этом, по словам главы Минздрава, в эту статистику попадает лишь 20-25% от реального числа заболевших. Из-за роста заболеваемости работодателям рекомендовано вернуть сотрудников на удаленную работу, ношение масок вновь стало обязательным в большинстве закрытых помещений и транспорте.

Кроме того, впервые на территории Англии введено обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. Правительство обсуждает новые ограничения, однако окончательного решения пока нет. Тем временем власти Лондона отменили новогодние торжества, которые должны были состояться на Трафальгарской площади. О временной приостановке работы объявили несколько популярных лондонских музеев и театров. В Ирландии на "омикрон" приходится около 52% новых случаев заражения. По данным Минздрава, новому штамму понадобилось всего две недели, чтобы стать доминирующим. Власти ограничили время работы предприятий торговли и заведений общепита, а также призвали всех, у кого подошел срок, пройти ревакцинацию от коронавируса. Новые локдауны и жесткие меры На фоне рекордного роста заболеваемости из-за распространения "омикрона" на самые суровые меры пошли власти Нидерландов: в воскресенье там был введен жесткий карантин. Продолжать работу могут лишь аптеки, автозаправочные станции, продуктовые магазины и некоторые жизненно важные учреждения. Все другие торговые точки, а также заведения общепита, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения, салоны красоты и парикмахерские закрыты как минимум до середины января. Жителям страны настоятельно рекомендуется оставаться дома, избегать скоплений людей, соблюдать меры социального дистанцирования и принимать не более двух гостей в день. Исключение составят лишь Рождество и Новый год, когда можно будет принимать до четырех человек. Также вводится запрет на массовые мероприятия и рождественские ярмарки. По оценке Национального института здравоохранения и окружающей среды, "омикрон" станет доминирующим в Нидерландах в период между Рождеством и Новым годом.

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