Авиакомпания "Россия" назовет свой Superjet 100 в честь одного из пригородов Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" в 2022 году присвоит своему воздушному судну Superjet 100 название одного из пригородов Санкт-Петербурга. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил официальный представитель перевозчика Сергей Стариков.

"Главная история, которую мы определили для себя - это создание спецливреи, которая будет посвящена именно Санкт-Петербургу, городу нашей прописки. Уже известно, что будет это Superjet 100. У нас есть самолет "Санкт-Петербург", названный в честь города. Речь не о нем идет, а именно о новом воздушном судне, которое будет нести на себе информацию о Санкт-Петербурге. <…> Мы примерно представляем, что это за часть Санкт-Петербурга, которая будет символизировать весь Санкт-Петербург и все его историческое наследие", - сказал Стариков.

Проект реализуют в рамках соглашения об информационном сотрудничестве, которое 21 декабря подписали представители авиакомпании "Россия" и Городского туристско-информационного бюро (подведомственное учреждение комитета по развитию туризма Петербурга). По словам Старикова, проект предполагает совместное финансирование комитетом по туризму и авиаперевозчиком. "Процесс наименования - достаточно сложный и проходит корпоративное одобрение внутри авиакомпании", - добавил он.

Как рассказал журналистам председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, идея о "продвижении города совместно с авиаперевозчиком в нестандартном формате ливреи" появилась во время конкурса туристских инновационных проектов и программ "Мастера гостеприимства", который проходил в 2021 году. Проект представили на конкурсе Городским туристско-информационным бюро и одержал победу.

С апреля 2016 года воздушным судам авиакомпании "Россия" присваиваются названия городов России. На носовой части фюзеляжа под кабиной пилотов размещается название и герб города. На левой стороне самолета название города нанесено на русском языке, на правой стороне - на английском. Первый лайнер назвали в честь Санкт-Петербурга.