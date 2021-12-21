Калмыкия выполнила план по вакцинации более чем на 80%

ЭЛИСТА, 21 декабря. /ТАСС/. План по вакцинации населения Калмыкии от коронавируса по состоянию на 21 декабря выполнен более чем на 80%, привито более 60% взрослого населения. Об этом сообщил во вторник на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, которое в режиме ВКС провел председатель правительства России Михаил Мишустин, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

"План по вакцинации мы выполнили на 81%. Привито более 60% взрослого населения. У нас высокий охват вакцинацией людей 60 лет и старше - свыше 80%", - сказал он.

В республике работают 76 стационарных прививочных пунктов, задействованы передвижные мобильные комплексы.

"Очень помогает движение волонтеров-медиков. Они совершают подворовые обходы, общаются с жителями республики и объясняют, насколько важна вакцинация", - добавил глава Калмыкии.

По данным оперштаба на21 декабря, в республике с начала пандемии зарегистрировали 33 856 случаев заражения (плюс 17 за сутки), выздоровели 32 279 человек (плюс 19 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 13 пациентов, из них четверо - на аппарате искусственной вентиляции легких. Умерли 719 человек.