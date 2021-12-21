Церемонию вручения ТЭФИ планируют провести в мае - июне 2022 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Церемонию вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ планируют провести в традиционном формате в мае - июне 2022 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель Комитета индустриальных телевизионных премий, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Устраивать праздник большой, когда волна за волной накатывают разные штаммы коронавируса, вряд ли разумно. Надеемся, в конце мая - начале июня проведем [мероприятие] в полном формате. И это будет очная церемония. Мы подведем итоги за последние два года", - сказал он.

Ранее церемония вручения премий ТЭФИ-2020, которая должна была состояться в октябре прошлого года, была перенесена на май 2021 года, предварительные сроки сдвигались еще несколько раз.

ТЭФИ была учреждена фондом "Академия российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.