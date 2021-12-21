Ростовское отделение КПРФ оштрафовали за нарушение антиковидных мер на пленуме

Осенью на странице ростовского регионального отделения КПРФ в Instagram появились кадры с пленума обкома, на которых видно, что участники заседания не соблюдают масочный режим. Административная инспекция и полиция проводили проверки.

"Постановлением Ворошиловского районного суда Ростова от 21 декабря ростовское областное отделение политической партии КПРФ признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что "из протокола межрайонного отдела первой административной инспекции Ростовской области следует, что 31 октября при проведении третьего этапа 53-й конференции КПРФ допустила нарушение постановления правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 года № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а именно: допустила участников конференции в занимаемое здание без лицевых масок либо респираторов, не обеспечила лицевыми масками либо респираторами, в том числе путем их выдачи при входе, не осуществила контроль их использования, а также не обеспечила соблюдение гражданами социального дистанцирования".

Ранее первый секретарь ростовского обкома КПРФ Евгений Бессонов опровергал ТАСС информацию о несоблюдении антиковидных требований.