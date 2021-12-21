В Туле открылся центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний

ТУЛА, 21 декабря. /ТАСС/. Центр ядерной медицины, где в год будут проводить до 7 тыс. исследований для диагностики онкозаболеваний, открыли в Туле на территории областного онкологического диспансера. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Тульской области.

"Он оснащен современным сканером для проведения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) - ядерного метода обследования в сочетании с компьютерной томографией. Сканер обеспечивает раннее выявление удаленных метастазов за счет высокого качества изображений, что позволяет более точно определять стадию заболевания. А в конечном счете - выбрать эффективную тактику лечения. Планируется проводить до 7 тыс. исследований в год", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, процедура сканирования занимает от 12 до 25 минут, с использованием контрастного вещества - до 60 минут, результат можно получить уже через четверть часа. Раньше, чтобы пройти такое исследование, примерно 1 тыс. жителей ежегодно приходилось ездить в другие регионы, теперь все виды диагностики они могут получить непосредственно в Тульской области.

С работой медцентра во вторник ознакомился губернатор Алексей Дюмин, отметив, что онкозаболевания являются одной из основных причин смертности в регионе, но для решения этой проблемы сделано очень многое. "С одной стороны, дооснащаем современным диагностическим и лечебным оборудованием областной онкодиспансер. В частности, приобретены и уже работают два линейных ускорителя для лучевой терапии. С другой стороны, строим современный онкоцентр, который сосредоточит все возможности региональной онкослужбы", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Медцентр создан на территории областного онкодиспансера и является частью федеральной сети "ПЭТ-Технолоджи", объем инвестиций составил свыше 250 млн рублей. "Центр ядерной медицины работает в системе ОМС, поэтому все исследования для жителей региона будут бесплатными. Открытие нового центра поможет в решении задач федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение", - добавили в пресс-службе.