Губернатор Брянской области исполнил новогоднее желание сестер-сирот

БРЯНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в рамках новогодней благотворительной акции "Елка желаний" подарил сестрам-сиротам из Брянской области новые ноутбуки. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областного правительства.

"Девочки написали письмо в адрес Всероссийской акции "Елка желаний", рассказав о своей мечте - о личных ноутбуках, поэтому подарил Виктории и Валерии ноутбуки, чтобы могли готовиться к урокам, изучать и познавать новое и полезное, и, конечно же, традиционные сладкие подарки", - приводит пресс-служба слова Богомаза.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент России Владимир Путин.