На факультете психологии МГУ сообщили о вызове полиции из-за поведения отца Тепляковой

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) вызвали полицию из-за скандального поведения отца девятилетней студентки Алисы Тепляковой, сообщили ТАСС в пресс-службе факультета.

"Студенты факультета психологии МГУ стали свидетелями необычного для университета происшествия и сняли произошедшее в вестибюле на мобильный телефон. Папа 9-летней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой на глазах у ребенка скандально прорывался через охрану "разобраться с преподавателями", так как ему не понравилась полученная ею оценка на экзамене и процедура проведения экзамена. К сожалению, пришлось вызвать полицию, а преподавателей эвакуировать из факультета через запасной выход", - сообщили в пресс-службе.

Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе №626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет. Алиса интересуется программами, связанными с психологией, экологией и биоинформатикой.