{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На факультете психологии МГУ сообщили о вызове полиции из-за поведения отца Тепляковой

Он на глазах у ребенка скандально прорывался через охрану "разобраться с преподавателями", так как ему не понравилась полученная ею оценка на экзамене и процедура проведения экзамена, сообщили в пресс-службе факультета

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) вызвали полицию из-за скандального поведения отца девятилетней студентки Алисы Тепляковой, сообщили ТАСС в пресс-службе факультета.

"Студенты факультета психологии МГУ стали свидетелями необычного для университета происшествия и сняли произошедшее в вестибюле на мобильный телефон. Папа 9-летней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой на глазах у ребенка скандально прорывался через охрану "разобраться с преподавателями", так как ему не понравилась полученная ею оценка на экзамене и процедура проведения экзамена. К сожалению, пришлось вызвать полицию, а преподавателей эвакуировать из факультета через запасной выход", - сообщили в пресс-службе.

Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе №626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет. Алиса интересуется программами, связанными с психологией, экологией и биоинформатикой.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Власти Нью-Йорка выплатят по $100 всем сделавшим третью прививку от коронавируса
Также за стимулирующей выплатой могут обратиться и те жители города, которые сделали прививку дома
Читать полностью