Татарстан перевел 100% социально значимых услуг в онлайн-формат

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Татарстан перевел 100% социально значимых услуг в электронный формат. Об этом сообщает пресс-служба синистерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

"Татарстан перевел все региональные и муниципальные массовые социально значимые услуги в электронный формат и выполнил задачу, поставленную президентом страны, с опережением в один год. 2022 год объявлен в республике Годом цифровизации, и для нас было важно, чтобы жители республики могли получать эти услуги в электронном виде уже с начала 2022 года", - цитирует пресс-служба министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина.

Отмечается, что речь идет о услугах республиканских министерств, комитетов и других ведомств. В частности, наиболее популярными услугами, по данным пресс-службы, являются назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи, предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, установление статуса многодетной семьи, выдача градостроительного плана земельного участка и другие.

В Татарстане 2022 год объявлен Годом цифровизации. Об этом президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на ежегодном послании Госсовету республики в октябре.