МГЕР выявила более 800 нарушений в точках продаж пиротехники

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии "Единой России" в преддверии новогодних праздников провели акцию по мониторингу точек продаж пиротехнической продукции в 52 регионах России, в 834 точках были обнаружены нарушения. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе движения.

"Молодогвардейцы проверили около 3 тыс. точек продаж, из которых нарушения были выявлены в 834. <...> Наиболее частым из зафиксированных нарушений стала продажа пиротехнических изделий в несоответствующих местах. Кроме того, активисты в девяти регионах выявили 23 точки продажи пиротехники несовершеннолетним", - сказано в сообщении.

Как сказал и. о. председателя координационного совета МГЕР Антон Демидов, результаты мониторинга будут переданы в МЧС, Роспотребнадзор и прокуратуру.

"Многие из выявленных недостатков были устранены на месте, но факты продажи пиротехники несовершеннолетним потребуют отдельной проверки правоохранительными органами. Такие рейды мы планируем проводить до конца декабря, на втором этапе мониторинга мы проверим, устранены ли нарушения", - отметил Демидов.

Ранее в МЧС напомнили, что новогоднюю пиротехнику следует покупать только в специализированных магазинах и отделах, проверив сертификат соответствия товара и наличие инструкции по применению.