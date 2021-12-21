Картины современных художников выставят на торги в поддержку Фонда Хабенского

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Работы современных художников - участников проекта "Культурный код" платформы "Россия - страна возможностей" выставят на торги 23 декабря в поддержку Благотворительного фонда Константина Хабенского, сообщили ТАСС во вторник организаторы аукциона.

"Мы давно наблюдаем за благородной деятельностью Фонда Константина Хабенского. И для нас большая честь принять участие в подобном мероприятии и предпринять все возможные усилия для того, чтобы собрать значительные средства для поддержки программ фонда", - заявил гендиректор аукционного дома "Литфонд", который является одним из организаторов, Сергей Бурмистров.

На аукцион выставлены 11 работ современных российских художников, также шесть работ будут доступны для приобретения по фиксированной стоимости. Средства от продажи картин направят в благотворительный фонд.

Аукцион пройдет на онлайн-площадке аукционного дома "Литфонд" и в Государственном историческом музее. Организаторами стали "Литфонд" и проект "Культурный код".

Благотворительный фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Фонд оплачивает диагностику и лечение подопечных, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.