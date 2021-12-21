Калининградское издание о преступлениях нацистов переведут на иностранные языки

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Региональный сборник архивных и музейных документов "Без срока давности" - о преступной деятельности нацистов против граждан Советского Союза, принудительно оказавшихся в Восточной Пруссии в годы Великой Отечественной войны, переведут на официальные языки Литвы, Польши и Германии для последующего распространения в этих соседних с Калининградской областью странах. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил во вторник на заседании областного правительства.

"Мне кажется, его (сборник) надо перевести на языки стран - наших соседей - литовский, польский, немецкий, и распространять там через наши диппредставительства", - сказал он, комментируя недавно изданный региональный сборник.

Губернатор отметил, что "к сожалению, до сих пор в европейских умах, да и у некоторых наших людей, в кругах интеллигенции, существует миф о том, что на территории Германии не существовало концентрационных лагерей, что это были вынесенные территории, и только по недогляду какому-то совершалось что-то нехорошее".

"Территория Восточной Пруссии была примером того, что это неправда, здесь огромное количество советских граждан были замучены и доведены до смерти трудом в нечеловеческих условиях", - подчеркнул Алиханов. Для переводов текстов сборника на иностранные языки привлекут специалистов из Балтийского федерального университета им. И. Канта.

В пресс-службе правительства ТАСС уточнили, что реализация этой идеи "в планах 2022 года, задача поставлена соответствующим структурам".

В региональное издание "Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против советских граждан на территории Восточной Пруссии (нынешней Калининградской области) в годы Великой Отечественной войны", презентация которого состоялась в Международный день прав человека, 10 декабря, вошло 150 документов из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Государственного архива Калининградской области, Калининградского областного историко-художественного музея, а также ведомственных архивов регионального Управления Федеральной службы безопасности России. Многие документы были рассекречены специально для сборника и впервые представлены широкой общественности. По имеющимся сведениям, в годы войны на территории нынешней Калининградской области действовало порядка 50 концлагерей.