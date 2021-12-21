Томские власти выделят детям с диабетом сенсоры для измерения уровня сахара

ТОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Томской области в 2022 году обеспечат детей с диабетом первого типа в регионе сенсорами, которые будут измерять уровень сахара в крови неинвазивно - без необходимости делать несколько раз в день укол. Средства на эти цели предусмотрят в бюджете региона, сообщил во время прямой линии губернатор Сергей Жвачкин.

На прямой линии губернатору показали видеообращение мальчика из села Могочино Молчановского района. Ребенок попросил выдать автоматическое устройство, так как ему больно и неудобно делать каждый день уколы, чтобы измерить уровень сахара в крови. Процедуру необходимо проходить, в том числе, во время школьных занятий.

"К сожалению, у нас в области несколько сотен детей, которые больны сахарным диабетом на разных стадиях. Мы приняли решение выделить необходимую сумму <...>, и в следующем году ты, Денис, и все остальные будут обеспечены необходимым оборудованием. Немножко осталось", - ответил губернатор.

Как уточнили журналистам в пресс-службе областной администрации, ежемесячные расходы на приобретение сенсоров непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови оцениваются в пределах 11 тыс. рублей на каждого пациента. Средства выделят для всех несовершеннолетних из бюджета области.

Сахарный диабет первого типа возникает, когда организм человека не в состоянии вырабатывать в достаточном количестве инсулин, помогающий усваивать глюкозу, из-за агрессивного поведения иммунной системы, разрушающей клетки поджелудочной железы. Единственный до настоящего времени метод лечения - инъекции инсулина, которую нужно ставить при снижении уровня глюкозы в крови.