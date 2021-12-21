Юрий Хованский обжаловал свой арест в ЕСПЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Видеоблогер Юрий Хованский, который больше полугода находится под стражей по обвинению в оправдании терроризма из-за исполнения песен про боевиков, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Как сообщил ТАСС во вторник адвокат обвиняемого Александр Передрук, его подзащитный считает неправомерным свой арест как таковой и его продление на столь длительный срок.

"Жалоба касается задержания Юрия Хованского в ночь после обыска, которое не было никаким образом оформлено, и в дальнейшем избрания и продления мер пресечения", - рассказал Передрук.

Он пояснил, что судебные постановления об аресте и его продлении Хованский неоднократно обжаловал, но апелляции, по мнению блогера, суд рассматривал не безотлагательно, как того требуют положения статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а с задержкой на срок от 23 до 39 дней. Апелляция на последнее постановление (3 ноября суд продлил Хованскому заключение под стражу на два месяца), как сообщил Передрук, будет рассмотрена только в эту среду. При этом в практике Европейского суда рассмотрение жалобы в течение 17 дней уже признавалось нарушением, утверждает адвокат.

Позиция Хованского, как пояснил его защитник, в том, что арест как мера пресечения в его случае не обоснуется должным образом и в принципе не адекватен преступлению, которое ему вменяется. Таким образом следствие и суд нарушают его право на свободу и личную неприкосновенность.

Юрий Хованский ведет развлекательный канал с 4,4 млн подписчиков на YouTube. Блогера задержали в начале июня в Петербурге, тогда против него было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стало исполнение им песни с оправданиями теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете. 10 июня Хованского арестовали, затем мера пресечения продлевалась четырежды - 6 августа, 7 сентября, 6 октября и 3 ноября. Блогер, в свою очередь, неоднократно просил суд перевести его под домашний арест, однако получал отказ. В СК содержание под стражей считают законной и справедливой мерой пресечения для обвиняемого.