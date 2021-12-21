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Тюменские власти выделят средства на аппараты по контролю глюкозы для детей с диабетом

По словам главы региона Александра Моора, он возьмет ход решения этого вопроса под личный контроль

ТЮМЕНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Тюменские власти выделят средства для обеспечения всех нуждающихся детей с диабетом в регионе аппаратами по контролю глюкозы. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор региона Александр Моор в ходе прямой линии.

"С учетом стоимости аппаратов непрерывного мониторинга глюкозы в год на одного ребенка необходима приличная сумма - до 250 тыс. рублей, для многих родителей это неподъемная величина. Поэтому я даю поручение департаменту здравоохранения Тюменской области представить мне решение о выделении необходимых дополнительных средств для того, чтобы обеспечить каждого маленького пациента этим прибором. Этот вопрос нужно решить очень быстро, я беру его на свой личный контроль", - сказал Моор.

Свыше 1 300 вопросов поступило к прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором. Чаще всего жители области поднимали темы ЖКХ, строительства и архитектуры, благоустройства, социального обслуживания и защиты, а также новой коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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