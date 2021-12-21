Первое в мире СМС продали в виде NFT на аукционе

ТАСС, 21 декабря. Первое в мире СМС продано во вторник в виде NFT на торгах Aguttes в Нёйи-сюр-Сен (пригород Парижа) за $121 тыc. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (AFP).

На сайте аукционного дома указано, что сообщение с текстом Merry Christmas было отправлено 3 декабря 1992 года одному из руководителей британского оператора сотовой связи Vodafone Ричарду Джарвису. Лот представлен в виде изображения, выполненного в смешанной технике из акрила, на нем виден мобильный телефон с первым в мире СМС. На цифровом экране отображена копия оригинального протокола связи, по которому было передано сообщение.

По данным AFP, оператор намерен передать выручку с продажи Агентству по делам беженцев Организации объединенных наций (УВКБ ООН).

Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время ее существования было продано свыше 5 млн токенов.