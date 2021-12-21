Жвачкин заявил, что развитие кампуса в Томске займет до 50 лет и потребует 100 млрд рублей

ТОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Строительство кампуса для всех шести вузов Томска и оснащение и развитие прилегающих к нему территорий на левом берегу Томи обойдется в сумму около 100 млрд рублей. Суммарно все мероприятия проекта займут не менее 50 лет, сообщил во время прямой линии губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Томск располагается на правом берегу реки Томь, там же находятся университетские корпуса. На левом берегу в пригороде находятся несколько деревень и сел, а также строящийся микрорайон Северный парк. В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве к концу 2024 года кампуса на левобережье на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты. На первую очередь кампуса 18 млрд рублей выделит правительство РФ по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, остальные средства - частные инвестиции от банков и инвесторов.

"В кампусе будет огромное количество объектов и отдельных элементов. Мы обязательно проведем конкурс, в котором смогут участвовать и томичи. Сегодня нам уже выделили 18 млрд рублей, сам кампус стоит 32 млрд, а весь проект вместе с другими сооружениями - 100 млрд. Работы хватит на всех", - сказал глава региона.

Жвачкин уточнил, что полная реализация проекта займет не менее 50 лет. В том числе, она повлечет за собой развитие территорий на левобережье. "Всегда говорил, что вопросами третьего моста через Томь и строительством левобережной дороги необходимо заниматься в свое время. На мой взгляд, такое время наступает. Благодаря кампусу мы можем получить средства на решение проблем набережной, мостов и так далее", - отметил он.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Для достижения этой цели все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, а совокупный бюджет всех вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.