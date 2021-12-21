Въезжать в Латвию из некоторых стран можно будет только с отрицательным тестом на ковид

РИГА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Латвии во вторник на заседании постановило, что въезжать в республику из ряда стран, в том числе из России, можно будет только с негативным тестом на коронавирус. Это требование будет действовать с 24 декабря, сообщает местное агентство LETA.

Согласно решению кабмина, въезжать в Латвию из Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Германии и России можно будет только с негативным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным не позднее чем за 72 часа до поездки, или негативным антигенным тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до въезда. Результат теста должны будут предъявлять и вакцинированные, и не вакцинированные от ковида люди, прибывающие в Латвию.

Такое требование будет действовать до окончания режима чрезвычайного положения в Латвии 11 января. Как указало министерство здравоохранения республики, это требование вводится с учетом обширного распространения омикрон-штамма коронавируса.

В Латвии в настоящее время зарегистрирован 41 случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему времени обнаружен более чем в 80 государствах.