Глава Липецкой области создаст онлайн-платформу оценки исполнения предвыборных обещаний

ЛИПЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов создаст в 2022 году онлайн-платформу, где жители смогут дать свою оценку качеству исполнения предвыборных обещаний.

"В этой работе важно акцентировать внимание не только на количестве объектов, но и на качестве их исполнения - для этого в 2022 году будет запущена онлайн-платформа, где жители смогут выразить свое мнение и показать, насколько они довольны выполнением обещания", - сказал во вторник Артамонов, выступая на стратегической сессии администрации региона, в рамках которой подвели итоги работы в 2021 году и обозначили планы на 2022-ой.

Он рассказал, что всего в области планируют реализовать 1 956 проектов в медицине, образовании, благоустройстве, ЖКХ, спорте, культуре и дорожной инфраструктуре. "В текущем году завершена работа на 200 объектах, до 2024 года сформирован четкий план, согласно которому все обещания должны быть выполнены", - подчеркнул Артамонов. В этой связи он подчеркнул важность будущей онлайн-платформы, заметив, что множество предвыборных обещаний основаны именно на запросах населения. "Эта работа не должна быть проделана впустую, мы ждем обратную связь от людей, и если где-то возникнут вопросы к качеству, то мы незамедлительно отреагируем", - заверил Артамонов.

Как ожидается, система оценки будет трехуровневой: сначала свое мнение выскажут непосредственно жители, а затем профильные управления и лично глава региона оценят работу по нескольким дополнительным параметрам. Среди последних в пресс-службе областной администрации назвали, прежде всего, качество и своевременность исполнения.