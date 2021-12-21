Уйба: Коми не успевает достичь 80% коллективного иммунитета к чемпионату мира по бенди

СЫКТЫВКАР, 21 декабря. /ТАСС/. Республика Коми при нынешних темпах вакцинации от коронавируса пока не успевает достичь 80% коллективного иммунитета к чемпионату мира по хоккею с мячом (бенди), который должен пройти в Сыктывкаре в марте - апреле 2022 года. При такой динамике может встать вопрос готовности Сыктывкара именно по показателю иммунизации, сказал во вторник глава республики Владимир Уйба.

"Мы будем обращаться в федеральный штаб, что технически готовы к проведению чемпионата, но оценивать нашу республику будут не только по подготовке персонала, стадиона, мерам безопасности, а в первую очередь, по безопасности санитарно-эпидемиологической. А мы проваливаемся, мы не успеваем к марту достичь 80% коллективного иммунитета. Может встать вопрос проведения с точки зрения неготовности по уровню вакцинации", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона в "ВКонтакте".

Руководитель республики призвал жителей привиться, на это осталось 10 дней в декабре и три месяца в следующем году. На данный момент в Коми полностью завершили иммунизацию 361 891 человек (45% всего населения региона, почти 62% взрослого населения). Более 50 тыс. жителей ревакцинировались, сообщил глава региона.

"Уровень заболеваемости за сутки снизился на четыре случая, до 212. Из них 36 человек были привиты, в том числе 31 человек лечится дома, амбулаторно. Среди умерших ни одного привитого", - констатировал руководитель республики.

На 21 декабря в Коми выявлено всего 95 381 случай заражения коронавирусом, выздоровели 78 555 человек, умер 2 531. В регионе объявлена обязательная вакцинация отдельных категорий жителей. Среди них занятые в сферах здравоохранения, образования, социальных службах, ЖКХ, торговле. С 1 декабря жителям региона, подлежащим обязательной вакцинации, но непривитым, грозило отстранение от работы. По многочисленным просьбам обязательную вакцинацию продлили до 1 февраля, при этом имеющие высокий титр антител к коронавирусу граждане могут отсрочить прививку.