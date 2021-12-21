Свыше 100 проектных команд прошли программу акселерации для IT-компаний в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 100 команд в этом году прошли программу акселерации для IT-компаний, разработанную Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Проекты в области информационных технологий уже реализуются в России и направлены на развитие коммуникационных интернет-технологий, сообщил председатель конкурсной комиссии, первый вице-президент "Опоры России", председатель Совета по инвестициям ФРИИ Азат Газизов.

"За это время подали 509 команд, 380 из них прошли на комиссию. 124 [команды], действительно, перевыполнили план уже в этом году прошли акселерацию. 48 [команд] вышли на следующий год", - сказал он в ходе демодня 2-го отбора акселератора "Спринт".

Как сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, в следующем году программа акселерации проектов для IT-компаний будет продолжена. "Деньги также предусмотрены, и мы будем развивать этот, я уверен, успех. <...> Многих уже можно поздравить с видимыми и значимыми успехами в бизнесе, в продвижении собственных продуктов", - добавил замминистра.

О проектах

Одним из проектов акселератора стал "Цифровой помощник студента", направленный на управление внутренними и внешними процессами образовательной организации. Как сообщил его руководитель, ректор университета управления "ТИСБИ" Алексей Лопатин, планируется, что к 2022 году к проекту будут привлечены около 150 тыс. педагогов и 5 тыс. школ по всей стране, а цифровая платформа будет расширена на другие страны, среди которых Индия, страны Латинской Америки, Азии и СНГ. "Плюсом нашего предложения является то, что мы специалисты в области образования всех уровней. То, что мы делаем, полностью соответствует требованиям проверяющих органов министерства просвещения, идет полная документация всего процесса с выдачей подтверждающих документов обучения", - отметил он.

По словам Дмитрия Матвиевского, руководителя проекта "it.CHARGE", который позволяет осуществлять управление зарядной инфраструктурой и ее мониторинг, в настоящее время в мире существует более 10 млн электромобилей и более 1 млн зарядных станций. Он отметил, что к 2035 году в рамках реализации проекта планируется в 50 раз увеличить рынок зарядных станций в мире. "На текущий момент времени мы уже работающая платформа. Можем похвастаться тем, что мы в месяц разгружаем более 17 МВт энергии, у нас уже более 2 тыс. пользователей. Сегодня пробили цифру в 10 тыс. зарядных сессий", - добавил Матвиевский.

Еще один проект в области IT-технологий - "ChatterBox", который представляет собой разработку умного робота-автоответчика, определяющего адресата входящего звонка по названной проблеме, телефону или имени. Как отметил руководитель проекта Михаил Мухин, планируется, что робот-автоответчик сможет определять проблему клиента за 100 секунд. "До 31 декабря мы должны запуститься <...>. В июне-июле я рассчитываю, что у нас будет 200 клиентов", - сообщил Мухин.

Среди других проектов акселератора: платформа общего доступа, предназначенная для совместной работы авиакомпаний на единой инфраструктуре "Неологос", платформа интерактивного онлайн-обучения торговых и медицинских представителей Pro Learning, сервис аренды одежды на каждый день по подписке Take a Look, онлайн-платформа для создания социальной сети профессионального сообщества и другие.

О программе акселерации

Программа акселерации для IT-компаний разработана Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Акселератор "Спринт" - это бесплатная программа для технологических стартапов, ориентированных на российский рынок. В рамках акселератора эксперты помогают IT-предпринимателям тестировать бизнес-гипотезы, находить клиентские сегменты, делать продажи системными и выходить на окупаемость.