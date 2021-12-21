Более 1,3 млрд рублей выделят из федерального бюджета на строительство больницы под Тверью

ТАСС, 21 декабря. Правительство РФ утвердило выделение из федерального бюджета более 1,3 млрд рублей на софинансирование строительства нового здания Бежецкой центральной районной больницы (ЦРБ) в Тверской области. Объект площадью 17,5 тыс. кв. м должен быть введен в эксплуатацию в 2025 году, говорится в распоряжении, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение субсидии, главным распорядителем в отношении которой является Минздрав России, предоставляемой в 2021-2023 годах из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств Тверской области, возникающих при реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранение", - говорится в тексте распоряжения.

В приложении к распоряжению отмечено, что здание Бежецкой ЦРБ площадью 17,5 тыс. кв. м должно быть введено в эксплуатацию в 2025 году. На строительство в 2021 году выделено 107 700 тыс. рублей, в 2022 году - 547 966,8 тыс. рублей, в 2023 году - 687 927,6 тыс. рублей.

Ранее пресс-служба правительства Тверской области сообщала, что около 4 млрд рублей будет направлено до 2025 года на проект реновации Бежецкой центральной районной больницы. В рамках первого этапа планируется строительство пятиэтажного здания со стационаром на 130 мест. Также создадут кислородно-газификационную станцию, газовую котельную и другие инфраструктурные объекты. На втором этапе заявлено строительство детской и взрослой поликлиник, вертолетной площадки, станции скорой помощи.

На базе ЦРБ планируется создать первый в Тверской области современный межрайонный медицинский центр. Затем реновацию районных больниц проведут в других крупных муниципалитетах. Это необходимо для того, чтобы увеличить количество высокотехнологичных медучреждений в регионе, повысить качество и объемы оказания помощи населению.