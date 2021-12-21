В Иванове сдали с опозданием на год инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19

ТАСС, 21 декабря. Строители завершили в Иванове работы в инфекционном госпитале для больных COVID-19, который должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2020 года. Подписан акт приемки о выполнении всех работ в полном объеме, сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

"Подписан акт приемки по государственному контракту на выполнение работ по развертыванию инфекционного госпиталя на 360 мест. Этот документ подтверждает выполнение работ на объекте в полном объеме, готовность к эксплуатации госпиталя и всех обеспечивающих систем", - сообщила она.

По ее данным, сейчас готовится документация для передачи инфекционного госпиталя на баланс регионального департамента здравоохранения для прохождения процедуры лицензирования.

Строительство быстровозводимого госпиталя в Иванове началось в 2020 году, объект за 2,5 млрд рублей планировали ввести в эксплуатацию в том же году в декабре, однако этого не произошло. Как сообщалось, сотрудники департамента строительства и архитектуры Ивановской области подозреваются в хищении 1,2 млрд рублей из бюджета на строительстве госпиталя для больных коронавирусом. Они предоставили фиктивный отчет о полной готовности госпиталя, хотя по факту он готов не был, в апреле 2021 года было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3. ст. 285 УК РФ). В сентябре 2021 года на завершение строительства госпиталя кабмин РФ выделил дополнительные 500 млн рублей.

Инфекционный госпиталь рассчитан на 360 коек, в критической ситуации медучреждение сможет развернуть до 790 коек. В том числе он предназначен для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, его корпуса включают палатные, операционные, административные здания, пищеблок, гаражи.