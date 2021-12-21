Комитет Думы весной будет работать над решением проблемы дефицита медиков на селе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья в весеннюю сессию 2022 года намерен продолжить работу над решением вопроса дефицита медицинских кадров на селе, а также проблемы доступа инновационных препаратов на российский рынок. Об этом сообщил глава комитета Думы Дмитрий Хубезов во вторник в ходе брифинга, посвященном итогам работы фракции "Единая Россия" в первую сессию восьмого созыва Госдумы.

"Первичное звено - президент РФ отметил, что это самое главное. <…> Безусловно, здесь самая главная, самая кричащая проблема - это, конечно, кадры. С одной стороны, парадокс, у нас достаточное количество [специалистов] выпускается из вузов, с другой стороны - острая их нехватка в сельских районах, в труднодоступных", - подчеркнул Хубезов.

По его словам, необходимо "решить технический вопрос". "Одним из рычагов в решении является новая система оплаты труда - она запускается в пилотных регионах и, безусловно, если она будет успешно реализована, ее подхватят и другие отрасли. Потому что также, как и нехватка медперсонала, на селе есть и нехватка педагогических работников", - отметил Хубезов. Он напомнил, что проблема кадрового обеспечения сельских территорий - один из пунктов предвыборной народной программы партии на выборах.

Кроме того, подчеркнул Хубезов, комитет работает над вопросом уменьшения бюрократизации в области здравоохранения. Так, напомнил он, сегодня Госдума уже приняла во втором чтении законопроект о лечении онкобольных детей препаратами офф-лейбл. "Следующий законопроект - он только вносится - инновационные лекарственные препараты, инновационные технологии. <…> Облегчение доступа препарата, скорости его доступа: где-то в мире он появился, мы его сразу должны привезти на рынок. Если есть единственный препарат у единственной фирмы, то точно здесь не нужно объявлять торги, это все удорожает. Нужно покупать максимально быстро и дешево - это то, что мы планируем на будущую сессию", - отметил Хубезов.

По его словам, такая же система должна работать и в отношении инновационных технологий в области здравоохранения, чтобы обеспечить их оперативное внедрение в РФ. Комитет также намерен в начале года начать работу над проектом о дистанционном медосвидетельствовании водителей. "Технологии уже позволяют делать это дистанционно", - отметил Хубезов.