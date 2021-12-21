Первый случай смерти пациента с омикрон-штаммом зафиксировали в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. В Израиле 20 декабря была зафиксирована смерть первого пациента с диагностированным омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает во вторник государственное израильское радио Kan .

По данным радиостанции, в больнице города Беэр-Шева на юге Израиля в понедельник умер 65-летний пациент с диагностированным омикрон-штаммом, страдавший фоновыми заболеваниями, который был вакцинирован, но с момента получения второй дозы вакцины прошло более шести месяцев.

В настоящий момент премьер-министр Нафтали Беннет проводит в здании министерства обороны в Тель-Авиве первое в этом месяце заседание правительственной комиссии по противодействию коронавирусу, на котором обсуждаются дальнейшие шаги по предупреждению распространения омикрон-штамма в стране, отмечает радиостанция.