В Новгородской области расширили план газификации на 2022 год

ТАСС, 21 декабря. Газопровод Сергово - Ильмень - Старое Ракомо - Ращеп включили в программу газификации Новгородской области на 2022 год. Дополнительные сети позволят обеспечить природным газом несколько тысяч потребителей из 18 населенных пунктов, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Жители 18 деревень смогут получить голубое топливо. Газопровод длиной 34,5 км Сергово - Ильмень - Старое Ракомо - Ращеп будет внесен в программу в 2022 году. Так Новгородскую область отметили в том числе за хорошую динамику снижения просроченных платежей за газ", - написал он по итогам встречи с генеральным директором "Газпром межрегионгаза" Сергеем Густовым.

В ходе встречи было отмечено, что власти региона выполняют все обязательства по программе газификации. Расширение сети за счет межпоселкового газопровода в перспективе обеспечит топливом несколько тысяч потребителей.

"Мы особо благодарны за решение расширить программу Новгородской области и включить в нее новый объект в Новгородском районе, который даст возможность подключения к сетевому природному газу домовладений в деревнях, расположенных у озера Ильмень", - приводит пресс-служба правительства слова руководителя региона.

В Новгородской области также продолжается работа по программе догазификации. Уже принято почти 5,8 тыс. заявок на ускоренное подключение в газопроводу, по большей части из них (60%) уже заключены договоры на технологическое подключение к сетям газоснабжения.