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У всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к штамму "омикрон"

Уровень нейтрализующих антител к "омикрону" в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса в сыворотках крови вакцинированных, установили специалисты Центра им. Гамалеи
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Специалисты российского Центра им. Гамалеи выявили, что у всех исследованных образцов ревакцинированных вакциной "Спутник V" есть нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Об этом во вторник сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на исследование центра.

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"Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к "омикрону" в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных", - говорится в сообщении.

Ранее в центре сообщали, что "Спутник V" вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму "омикрон" и защищает от тяжелых случаев течения болезни и госпитализации. Ожидаемая эффективность вакцины "Спутник V" с бустерной инъекцией "Спутник Лайт" против нового штамма может составить более 80%.

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