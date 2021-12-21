Более 4,5 тыс. ложных сообщений о минировании соцобъектов поступило в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Свыше 4,5 тыс. ложных сообщений о готовящихся терактах на социальных объектах и в органах власти было зафиксировано за этот год, большинство из них поступило с зарубежных электронных адресов. Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Из-за сообщений о якобы готовящемся теракте эвакуируются сотни людей, закрываются на проверку больницы, школы, магазины, предприниматели терпят убытки. Таких сообщений о ложном минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти РФ за 2021 год зафиксировано более 4 500, и их нужно решительно пресекать, блокируя источники распространения ложной информации", - заявил Пискарев журналистам во вторник.

По словам депутата, при этом в большинстве такие сообщения поступают "с зарубежных электронных сервисов", расположенных в США, Канаде, Японии, ФРГ, Нидерландах и на Украине. "Фактически это явление представляет еще одну форму зарубежного вмешательства с целью дестабилизировать внутриполитическую обстановку в нашей стране", - cказал глава комитета.

Кроме того, Пискарев со ссылкой на данные Генпрокуратуры сообщил о росте более чем на 25% числа преступлений экстремистской направленности за 11 месяцев 2021 года, более половины из них были совершены с использованием интернета. Одновременно на 33% выросло число выявленных фактов публичных призывов, оправдания или пропаганды терроризма: за указанный срок зарегистрировано 378 таких преступлений, отметил депутат.

"Считаем принципиально важным как можно быстрее пресекать распространение материалов экстремистской и террористической направленности, так как они ориентированы в первую очередь на молодежь и преследуют цели радикализации несовершеннолетних. Подростки не обладают в должной мере критическим мышлением, и таких случаев немало, когда они попадают в сети вербовщиков террористических сообществ", - подчеркнул Пискарев.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об оперативной блокировке сайтов, оправдывающих экстремизм и распространяющих ложные сообщения о терактах. В среду законопроект будет рассмотрен в третьем, окончательном чтении. Инициатива была разработана членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, действовавшей в прошлом созыве.