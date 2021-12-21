Число регионов-участников проекта "Императорский маршрут" увеличилось в 2021 году до 22

ТУЛА, 21 декабря. /ТАСС/. Число регионов-участников национального туристического проекта "Императорский маршрут", посвященного династии Романовых, увеличилось до 22 в 2021 году. Об этом во вторник журналистам рассказала председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова во время рабочей поездки в Тулу.

"Я считаю, развитие регионов в области туризма, исторического просвещения напрямую связано с развитием "Императорского маршрута" как национального культурно-просветительского проекта. И то, с какой скоростью и желанием регионы присоединяются к проекту, это показатель, потому что у нас буквально за последние три месяца присоединилось два региона, сейчас общее количество регионов-участников - 22", - сказала Громова.

Одним из регионов, присоединившихся к проекту в 2021 году, стала Тульская область. В числе объектов показа есть музеи и исторические объекты, расположенные не только в областном центре, но и в районах области. "Для нас очень важно развивать не только Тулу, но и обязательно продвигаться в различные части области, потому что важно, чтобы "Императорский маршрут" пришел в районные города, городские административные округа. Мы придерживаемся такой политики в других регионах, и это дает очень хороший эффект", - добавила Громова.

В Туле во вторник на базе творческого индустриального кластера "Октава" проходила творческая сессия, посвященная реализации проекта "Императорский маршрут", ее участниками стали около 40 студентов-историков из вузов Тульской, Калужской, Псковской, Орловской областей и Республики Татарстан. "У нашего региона огромное культурное и историческое наследие, есть памятные места, связанные с династией Романовых, в частности, с именем Петра I. Благодаря ему в Туле появился Императорский оружейный завод, который работает уже более трех столетий. Мы сделаем все, чтобы проект успешно развивался", - сказал губернатор Алексей Дюмин, приветствуя участников сессии.

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств. Опорными точками на "Императорском маршруте" стали первый в России государственный Музей семьи императора Николая II в Тобольске и Музей представителей российского императорского дома "Напольная школа в городе Алапаевске". В 2018 году к реализации проекта присоединились первые 10 регионов России, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Тюменская, Псковская области.