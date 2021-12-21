"Единая Россия" весной продолжит работу над отраслевой системой оплаты труда учителей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в весеннюю сессию Госдумы намерены продолжить работу над вопросом отраслевой системы оплаты труда учителей и врачей. Об этом сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в ходе брифинга по итогам работы фракции "Единой России" в первую сессию Госдумы восьмого созыва и планах на весеннюю сессию.

"В весеннюю сессию нужно уделить особое внимание [вопросу] новой системы оплаты труда педагогических работников. Это то, что касается и сферы здравоохранения <…>. Правильное соотношение постоянной и переменной составляющих, мотивационная история. Я думаю, что за весну мы должны к этому снаряду подступиться. Мы много об этом говорим, но, к сожалению, пока каких-то кардинальных изменений здесь не произошло. Педагог, врач - они должны быть защищены, постоянная составляющая должна быть значительно больше, чтобы они не зависели от переменной", - отметил Турчак.

По его словам, сейчас ведется дискуссия о том, каким именно должно быть соотношение постоянной и переменной составляющей в оплате труда педагогов и медработников. Турчак также отметил, что партия планирует провести серию обсуждений этого вопроса весной.

В свою очередь глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова также отметила, что депутаты намерены в ходе весенней сессии работать над снижением бюрократической нагрузки на учителей. "Бюрократическая нагрузка на наших учителей невероятно велика и они сегодня говорят: "Мы должны учить, помогите нам справиться с этими ненужными бумагами". Мы с Рособрнадзором уже провели встречу по этому вопросу, мы запустили мониторинг, сейчас смотрим конкретно, в какой школе, в каком городе, в каком регионе какая нагрузка, потому что она везде разная. Через два месяца мы получим картину, как это сейчас выглядит, и тогда начнем с этими бумагами бороться", - отметила Казакова.