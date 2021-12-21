Курские власти возобновили массовые мероприятия в учреждениях культуры

КУРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области возобновили в регионе проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры при наполняемости залов до 50%, а также при наличии у зрителей QR-кодов, справки о медотводе от прививки против COVID-19 или ПЦР-теста, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона по итогам заседания оперштаба области.

"Разрешается проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры (за исключением дискотек) с заполняемостью залов не более 50%", - говорится в сообщении.

При этом необходимо предъявить QR-код или иной документ о вакцинации, перенесенном не ранее шести месяцев назад коронавирусе или медицинском отводе от прививки против COVID-19. Аналогичные документы об иммунном статусе потребуются при посещении фитнес-клубов, косметических, массажных салонов, соляриев, которые возобновят работу с 22 декабря. С 21 декабря число зрителей на спортивных матчах профессиональных клубов увеличили до 1 тыс. человек.

С начала пандемии в Курской области выявлено 80 649 случаев заражения коронавирусом, 1 958 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 21 декабря в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 623 тыс. человек, завершили вакцинацию около 594 тыс. жителей региона. Регион достиг 84% от плана по вакцинации населения.