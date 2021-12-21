Шольц предупредил о начале в Германии более агрессивной пятой волны пандемии

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц из-за стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса предупредил о начале в стране пятой волны пандемии, которая может быть агрессивнее, чем все предыдущие. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с главами 16 федеральных земель об ужесточении антикоронавирусных мер.

"Идет волна номер пять", - сказал Шольц. "Он [штамм], по оценке специалистов, еще агрессивнее", - добавил канцлер Германии. "Даже для тех, кто получил две дозы вакцины и переболел, высока угроза заразиться", - отметил он. По словам Шольца, вопрос о том, когда "омикрон" станет доминирующим вариантом в Германии, решится через несколько недель.