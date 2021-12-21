Дед Мороз из Великого Устюга пожелал астраханцам снега в новогоднюю ночь

АСТРАХАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Поезд Деда Мороза, который 5 декабря выехал из Великого Устюга, прибыл во вторник в Астрахань. Впервые посетив с визитом самый южный город, Дед Мороз пожелал астраханцам снега в новогоднюю ночь.

Поезд Деда Мороза прибыл днем на железнодорожный вокзал Астрахани, где сказочного героя и его помощников, встречали дети и их родители.

"Я рад приветствовать астраханцев! Путь мой был далекий - из сказочного Великого Устюга, спецрейсом, на волшебном поезде прямо к вам. В ваш чудесный, добрый город! И не просто так я приехал, а чтобы подарить вам праздничное, новогоднее настроение. У вас очень тепло, пусть в новогоднюю ночь Астрахань припорошит снежком", - обратился к встречающим Дед Мороз.

Дед Мороз вместе с внучкой Снегурочкой и своими помощниками Гномом и Снеговиком на перроне поздравили встречающих поезд с наступающим Новым Годом, дети передавали письма и открытки для Деда Мороза, которые собирала Снегурочка.

"Сегодня у нас чудесный и важный повод - мы приветствуем нашего гостя Деда Мороза из Великого Устюга. Его путешествие достаточно обширно. Астрахань стала восьмым по счету городом, который он посетил", - сказала на торжественной встрече передвижной резиденции Деда Мороза заместитель председателя правительства Астраханской области Инесса Горина.

По данным пресс-службы Астраханского отделения Приволжской железной дороги, поезд Деда Мороза уже побывал в 16 городах, в Астрахань он направился из Волгограда. Далее передвижная резиденция последует в Махачкалу.

О проекте

Поезд Деда Мороза выехал 5 декабря из Великого Устюга Вологодской области. Передвижная резиденция представляет собой специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. За 41 день поезд побывает в 36 городах. Завершится проект в канун Старого Нового года, 13 января. Поезд преодолеет более 12,5 тыс. км.