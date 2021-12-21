Шольц заявил, что футбольные матчи в ФРГ не могут проводить со зрителями из-за "омикрона"

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Крупные мероприятия в присутствии публики, в том числе футбольные матчи, в ФРГ не могут проводиться со зрителями на трибунах из-за распространения штамма "омикрон". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц по итогам совещания с главами регионов страны.

"Межрегиональные крупные мероприятия больше не смогут проходить в присутствии публики. Это касается в особенности футбольных матчей", - сказал он.

По итогам совещания канцлера и премьер-министров земель ФРГ принято решение о том, что с 28 декабря в частных квартирах и домах смогут собираться вместе до 10 человек вне зависимости от того, привиты они или переболели ковидом. Для детей до 14 лет делается исключение.

Крупные спортивные, культурные и иные мероприятия можно проводить, но без публики. Будут закрыты дискотеки, клубы и бары по всей стране.