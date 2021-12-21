В Псковской области ввели двухнедельные каникулы для школ и учреждений профобразования

ПСКОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области отправили на двухнедельные каникулы все школы и учреждения среднего профобразования: эти учреждения не будут работать с 27 декабря по 9 января. Об этом сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников.

"С 27 декабря по 9 января все школы и учреждения среднего профессионального образования Псковской области уходят на зимние каникулы. Такое решение принято для обеспечения единого регионального подхода к организации образовательного процесса", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.

Соответствующее решение, по словам губернатора, уже доведено до всех образовательных учреждений. "Радует, что почти все школы заканчивают учебный год в очном формате, кроме единичных учреждений, где учеников перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Желаю учащимся завершить эту четверть/семестр только с хорошими оценками", - добавил Ведерников.