Половина сотрудников госсектора Израиля уйдет на удаленный режим с 26 декабря

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. В Израиле 50% сотрудников общественного и государственного сектора будут переведены на удаленный режим работы с 26 декабря на месяц. Такое решение приняло во вторник правительство, сообщила канцелярия премьера.

"В соответствии с распоряжением премьер-министра Нафтали Беннета правительство в ходе телефонного голосования постановило сократить до 50% присутствие сотрудников на рабочих местах в правительственных организациях и в общественном секторе. Решение вступит в силу 26 декабря 2021 года и будет действовать до 26 января 2022 года", - говорится в заявлении.

В настоящий момент Беннет проводит в здании министерства обороны в Тель-Авиве первое в этом месяце заседание правительственной комиссии по противодействию коронавирусу, на котором обсуждаются дальнейшие шаги по предупреждению распространения омикрон-штамма в стране, сообщает радиостанция Kan.