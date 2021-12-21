Власти Ивановской области разрешили новогодние ярмарки и утренники с родителями

ТАСС, 21 декабря. Власти Ивановской области разрешили в новогодние и рождественские дни работу ярмарок, а также утренники в классах и детсадах. Об этом сообщила в своем Telegram-канале во вторник пресс-служба правительства Ивановской области.

"В новогодние и рождественские дни будут работать ярмарки, парки, катки и все общественные пространства <...> разрешены утренники в детских садах с возможностью посещения родителями при соблюдении масочного режима, мероприятия в школах в рамках одного класса, доступ детей без сопровождения взрослых на спектакли и представления в учреждениях культуры <...> детские игровые комнаты и развлекательные центры", - сообщила она.

При этом в регионе сохранили ограничения для массовых, культурных и других мероприятий в торговых центрах, на предприятиях и организациях, на концерты в учреждениях культуры и на открытом воздухе. "С 27 декабря по 8 января усилят контроль на въездах в Плес и Шую: на контрольных пунктах организуют проверки туристов, прибывающих туристическим автобусами из других регионов. С 29 декабря до 8 января на въезде в Плес будет работать пункт экспресс-тестирования, где все желающие смогут сдать тест на COVID-19 на коммерческой основе", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе зарегистрировали более 66 229 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 56 153 человека, 2 384 пациента умерли. В Ивановской области вакцинировались 452 068 человек, из них дважды - 425 717, коллективный иммунитет составляет 45,2%.