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Факультет психологии МГУ намерен обеспечить комфортное пребывание Тепляковой в вузе

Сотрудники факультета ранее вызвали полицию из-за скандального поведения отца девятилетней студентки, который прорывался через охрану "разобраться с преподавателями"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) обеспечит комфортное пребывание на территории вуза девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе факультета.

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Ранее сотрудники факультета психологии МГУ вызвали полицию из-за скандального поведения отца Тепляковой. Отмечается, что мужчина прорывался через охрану "разобраться с преподавателями", поскольку ему не понравилась полученная дочкой оценка на экзамене и процедура его проведения.

"Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс Алисе Тепляковой и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета", - сообщили в пресс-службе.

Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе № 626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет.

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