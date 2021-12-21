Власти Португалии вводят коронавирусные ограничения в канун Рождества

ТАСС, 21 декабря. Правительство Португалии во вторник объявило о введении новых эпидемических мер в стране в период с 26 декабря до минимум 9 января для борьбы с распространением коронавируса в праздничные дни. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его информации, жители страны должны будут работать из дома начиная с 27 декабря. Кроме того, для проживания в отелях Португалии потребуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Власти также ограничат количество участников встреч на открытом воздухе до 10 человек в канун Нового года, отмечает агентство. Кроме того, будут закрыты ночные клубы и бары.

Ранее Национальный институт здоровья Португалии сообщил, что новый штамм коронавируса "омикрон" станет доминирующим на территории республики уже на текущей неделе.

С начала распространения коронавирусной инфекции в 10-миллионной Португалии выявлено более 1,2 млн случаев заражения, свыше 18,7 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящее время около 88% жителей страны уже полностью привиты от коронавируса.